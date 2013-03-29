北京将斥资1,000亿元解决污染

独家：美国可能对朝鲜实施石油禁运、航空禁飞等制裁--消息
路透华盛顿4月12日 - 美国官员称，尽管已派遣一支海军舰队开往朝鲜半岛，但特朗普政府朝鲜策略的重点是加大经济制裁力度，可能包括石油禁运、航空禁飞、拦截货船以及惩罚与平壤方面有贸易往来的中资银行等。
路透上海3月29日 - 《中国日报》周五报道称，中国未来三年将斥资1,000亿元人民币解决北京的污染问题，平息公众对环境恶化的愤怒。
报道引述周四公布的一项三年计划称，北京市政府承诺加强污水和垃圾处理、提高空气质量并打击非法建筑。
北京市的计划包括铺设和改造1,290公里的污水处理管道，建设五个垃圾焚烧厂和47个污水循环工厂，以及升级20个污水处理厂。
北京市市长王安顺呼吁政府允许民间资本参与这些投资。
北京市副市长王维对《中国日报》表示，北京市政府还计划打击非法建筑和非法土地使用，并建立明年拆除的非法建筑名单。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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