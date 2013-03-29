北京将斥资1,000亿元解决污染

1月30日在北京市中心拍到的污染的空气和一名戴口罩的女子。 REUTERS/Barry Huang

路透上海3月29日 - 《中国日报》周五报道称，中国未来三年将斥资1,000亿元人民币解决北京的污染问题，平息公众对环境恶化的愤怒。

报道引述周四公布的一项三年计划称，北京市政府承诺加强污水和垃圾处理、提高空气质量并打击非法建筑。

北京市的计划包括铺设和改造1,290公里的污水处理管道，建设五个垃圾焚烧厂和47个污水循环工厂，以及升级20个污水处理厂。

北京市市长王安顺呼吁政府允许民间资本参与这些投资。

北京市副市长王维对《中国日报》表示，北京市政府还计划打击非法建筑和非法土地使用，并建立明年拆除的非法建筑名单。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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