中国计划投资1.7万亿治理空气污染--报载

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京7月25日 - 《中国日报》周四报道称，中国计划未来五年投资1.7万亿元人民币治理空气污染，凸显新一届政府对处理污染以消除民怨的关切。
《中国日报》引述中国环境规划院副院长王金南的话报道称，资金将主要投向空气污染严重和PM2.5水平高的地区。王金南参与了计划的起草。
报道指出，新计划特别针对中国北部，尤其是北京、天津和河北。这些地区空气污染非常严重。
报道称，根据中国政府的计划，到2017年，上述地区的空气污染排放比2012年的水平减少25%。
中国环境保护部官员赵华林对《中国日报》称，1月发生的雾霾天气使公众对这个问题尤为关注。
赵华林表示，中国国务院6月批准了该计划。
报道称，这是中国为防治空气污染制定的最具综合性，也是最严厉的计划。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。