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气候环境 | 2013年 7月 25日 星期四 18:27 BJT

中国计划投资1.7万亿治理空气污染--报载

路透北京7月25日 - 《中国日报》周四报道称，中国计划未来五年投资1.7万亿元人民币治理空气污染，凸显新一届政府对处理污染以消除民怨的关切。

《中国日报》引述中国环境规划院副院长王金南的话报道称，资金将主要投向空气污染严重和PM2.5水平高的地区。王金南参与了计划的起草。

报道指出，新计划特别针对中国北部，尤其是北京、天津和河北。这些地区空气污染非常严重。

报道称，根据中国政府的计划，到2017年，上述地区的空气污染排放比2012年的水平减少25%。

中国环境保护部官员赵华林对《中国日报》称，1月发生的雾霾天气使公众对这个问题尤为关注。

赵华林表示，中国国务院6月批准了该计划。

报道称，这是中国为防治空气污染制定的最具综合性，也是最严厉的计划。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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