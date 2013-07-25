中国计划投资1.7万亿元人民币治理空气污染--报载

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
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路透北京7月25日 - 《中国日报》周四报导称，中国计划未来五年投资1.7万亿元人民币治理空气污染，凸显新一届政府对处理污染以消除民怨的关切。
《中国日报》引述中国环境规划院副院长王金南的话报导称，资金将主要投向空气污染严重和PM2.5水平高的地区。王金南参与了计划的起草。
报导指出，新计划特别针对中国北部，尤其是北京、天津和河北。这些地区空气污染非常严重。
报导称，根据中国政府的计划，到2017年，上述地区的空气污染排放比2012年的水平减少25%。
中国环境保护部官员赵华林对《中国日报》称，1月发生的雾霾天气使公众对这个问题尤为关注。
赵华林表示，中国国务院6月批准了该计划。
报导称，这是中国为防治空气污染制定的最具综合性，也是最严厉的计划。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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* 人民币收跌至三周新低 * 中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤 * 整数关附近有大行维稳，部分头寸也获利了结 * 短期汇价缺乏爆发点，区间波动仍是大概率 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价 亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分 过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区 间波动，料不会轻易跌破6.92元。 他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分 头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料 短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。 “习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势 性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。 一中资行交易员称，习特会既然能碰面，人民币应该就不会被列入
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。