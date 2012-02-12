涉嫌污染长江韩籍货船被法院扣押

路透上海2月11日电---新华社报导称，武汉海事法院周六向涉嫌泄漏化学品造成长江部分河段污染的一艘韩国货船下达扣押船舶命令。

报导援引镇江市政府新闻发言人卜晓放的话称，武汉海事法院要求扣押停泊在江苏南通的韩籍货轮“格洛里亚”号，并要求其向法院提供2,060万元(330万美元)人民币进行担保。

江苏镇江市的官员表示，他们此前在其水源中发现了苯酚。污染还造成该市部分地区的自来水散发出异味，引发民众抢购瓶装水。（完）