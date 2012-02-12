涉嫌污染长江韩籍货船被法院扣押

法国总统候选人马克龙获有影响力的中间派支持 与勒庞对决更添胜算
路透巴黎2月22日 - 法国一位颇有影响力的中间派政治人士周三与独立总统候选人马克龙结成联盟，有可能增大后者在这场激烈角逐中的胜算。
路透上海2月11日电---新华社报导称，武汉海事法院周六向涉嫌泄漏化学品造成长江部分河段污染的一艘韩国货船下达扣押船舶命令。
报导援引镇江市政府新闻发言人卜晓放的话称，武汉海事法院要求扣押停泊在江苏南通的韩籍货轮“格洛里亚”号，并要求其向法院提供2,060万元(330万美元)人民币进行担保。
江苏镇江市的官员表示，他们此前在其水源中发现了苯酚。污染还造成该市部分地区的自来水散发出异味，引发民众抢购瓶装水。（完）
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路透巴黎2月22日 - 法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)的律师Marcel Ceccaldi周三表示，法国司法警察正在讯问勒庞的保镖及幕僚长等人士，以调查有关不当运用欧盟资金支付国会助理的相关指控。
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。