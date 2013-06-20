中国加大环境污染惩处力度 严重犯罪者可获死刑

路透北京6月19日 - 新华社报道称，对于严重环境污染犯罪者，司法机关最高可判处死刑。

中国富裕城市人口开始反对该国不计代价地发展经济的政策，这种政策在过去三十年推动了经济发展，却使得环境问题成为了备受社会关切和民众抗议的焦点。

新华社报道称，周三实施的司法解释将实施更加严厉的惩罚，也将强化环境执法。

报道称，放火、决水、爆炸、投放危险物质或者以其他危险方法致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。

由于有更准确的定罪和量刑标准，司法解释的实施为公安机关打击犯罪、保护依法执行环境执法公务，提供了强大的法律武器。

新华社报道称，“动员一切力量及时发现污染环境违法线索。”

中国之前已承诺整治环境污染，但结果喜忧参半。地方当局执法始终是个问题，地方政府税收经常严重依赖所辖区域的污染行业。(完)

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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