特写：中国癌症村考验环保立法践行程度

路透云南1月16日电(记者 Sui-Lee Wee)---在吴文勇（音译）的农村童年生活中，没有任何事情可以预示，他将於15岁时躺在病床上，与两种癌症作斗争。

吴文勇出生于云南省曲靖市陆良县小新村，当他还很小的时候，便在南盘江上划船，长大一点後又帮助父母料理稻米。

在距离吴文勇家3公里的地方，有一座三层楼高的铬渣山，这些铬渣来自云南省陆良和平科技公司。这些被世界卫生组织列为致癌物质的六价铬流入南盘江，把江水染成了黄色。

吴文勇家认为有毒的水土是造成儿子患病的罪魁，而它们也成为检验中国严惩污染企业意愿的试金石。

铬渣山成为环保倡议组织的聚集点，他们已在一家特别环境法庭为兴隆村和小新村的居民提起公益诉讼。

去年9月，吴文勇的脸肿了起来，脖子上出现了肿瘤似的东西。他被诊断患上了胸腺瘤和白血病。

吴文勇在昆明医院的病床上说：“污染程度非常可怕。我听说好多牛都死了。我看到河水都变成了黄色。我从未喝过这种水。”

面对公众对污染的日益不满以及出现的抗议，中国当局采取的措施是：让法庭作出裁决。

在中国，当局向来对非政府组织持有保留态度，而无政府支持的组织提起集体诉讼，在环境法庭上可谓开天辟地。环保组织希望，这家私人企业设立1,000万元的补偿基金，用於环境治理。

武汉大学环境法教授秦天宝表示：“这个事情我觉得还是有意义的，以前的诉讼都是由半官方背景的机构提起的，现在如果能有一个纯粹的完全不具有官方背景的组织提起公益诉讼的话，那当然是个好事情。”

公司网站显示，云南省陆良和平科技有限公司创建於2003年。该公司主要生产用於不锈钢、油漆、塑料等制品的铬和用於制革的重铬酸钠。

两者均为致癌性很强的金属。

该公司拒绝了路透的采访要求。

重污染企业纷纷从市区搬迁到农村，这些企业往往是地方上的税收大户。

47岁的兴隆村村民常师臣(音)表示：“为什麽工厂要建在这里，而不是北京和上海？因为北京和上海有人监管。”

自然之友总干事李波表示，该案原定於去年11月在曲靖开庭审理，但被推迟到今年2月，以便环保人士有更多时间评估当地生态破坏。自然之友是参与该诉讼的组织之一。

当地政府称目前河水安全，环保组织则不认同此说法。

曲靖市环保局官员季洪华在接受路透电话采访时表示：“现在村里的水没问题，具体情况我们不是很清楚。”

前述两座村庄被一处工业园包围，当地村民要麽饮用瓶装水，要麽就从一条小河里取水然後再进行过滤。

当吴文勇的父亲向当地官员诉说儿子的病情後，当地政府给了他1,000元慰问金。他借了5万元作为儿子的化疗费用，家里人说，他们没有医疗保险可以补偿这笔治疗费用。

吴文勇流着泪说：“我只是希望，政府能就污染问题给我们一个说法。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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