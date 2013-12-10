中国两官媒为雾霾天“说好话”遭讨伐

路透北京12月10日 -中国最有影响力的两家新闻媒体周一发表评论称近期多地雾霾天气并非一无是处，但遭到网友和其他媒体的讨伐。

央视网和《环球时报》周一发表在线评论文章，试图列举雾霾的积极一面。

《环球时报》在文章中称，雾霾影响作战行动，会让一些导弹瞄不准目标；央视网文章盘点雾霾带来的五大意外收获，当中包括让中国人民更幽默。

虽然这两篇文章已被从上述媒体的网站删除，但媒体却很快对此发起讨伐，出现了官媒相互指责的罕见情况，由此引发的愤怒可见一斑。

“难不成我们笑对雾霾，雾霾就会知难而退了吗？”《北京商报》发表评论文章称。“雾霾影响了我们的呼吸，但希望还没有影响到我们的思考。”

《东莞时报》称，央视网的评论比黑色幽默更幽默，让一众网友看后“哭笑不得”。

“灰霾给身体带来的伤害可不是开玩笑的，”文章写道。

就连起初转载央视网评论文章的新华社也于周一晚间在官方微博发帖称，在环境问题广受关注、民众焦虑不断升级的当口儿，如此嬉笑怒骂的“娱乐化”显然不合时宜。

北大教授吴必虎在自己的新浪微博中发帖称，“中国大面积、高频率雾霾灾难，揭示了唯GDP政府发展战略的失败。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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