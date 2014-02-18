中国官媒批评政府应对北京雾霾不力

路透北京2月17日 - 北京连续几日雾霾笼罩，中国官媒周一抨击政府未有效采取紧急应对措施。

中国多年不计代价的经济增长模式造成严重污染问题，令民众深感不满，中国政府急于显示铁腕治理污染的决心。

《中国日报》英文社论称：“面对一个月来最严重的空气污染，他们无所作为，这有悖他们自己的承诺，也损及他们的公信力。“

中国中央电视台和《人民日报》的官方微博周末也发表过类似的评论，后来被删。

北京最近一轮雾霾天气始于上周五（2月14日），当天恰逢元宵节，允许燃放烟花爆竹。根据北京微博发布厅消息，由于元宵节晚间的烟花燃放，PM2.5浓度22时抵达峰值，全市平均浓度达到522微克/立方米。

周末的多数时间，北京的PM2.5值维持在300上方，周一才有所下降。

此前有官方报告显示，北京污染已接近不适宜居住的程度。

北京市政府去年10月发布空气重污染应急预案，规定了各预警级别的应对措施。

北京市环保局相关负责人对《京华时报》表示，当监测部门预报本市空气质量达到重度以上污染后，本市就已经启动了重污染蓝色预警的相关措施。该官员称，当时预报的情况确实没有达到更高一级的黄色预警的程度，后来由于元宵节当晚燃放烟花爆竹以及大气扩散条件不利，空气污染进一步加剧，因此，没能及时提高预警等级，今后监测部门要进一步提升监测预报的水平，从而准确发布预警等级。

路透试图通过电话和传真寻求北京市环保局置评，未立即得到回复。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍/王琛

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