中国石油巨头扯后腿 致环保政策难推行

1月30日在北京拍到的场景。 REUTERS/Jason Lee

路透北京2月3日（记者 黄瑞黎/李卉） - 在寻找北京雾霾天背后罪魁祸首的过程中，人们开始将矛头指向中国两大石油公司以及他们对更严格燃油标准的抵制。

环境部门的官僚作风，中石油和中石化阻止出台更严格的车辆排放标准，是雾霾笼罩中国数十个城市的重要原因。

可以肯定，造成空气污染在今年1月创下历史记录的原因很多。但分析人士认为，中石油和中石化对环保法规的抵制和漠视，凸显了软弱无力的环境部门在治理空气污染时面临的艰巨挑战。

随着不断增强的民众不满情绪对政治考量的影响，同时也引出了一个更广泛的问题，中国新一届领导层会否直面强大的既得利益集团？在中国不惜一切代价推动经济增长的进程中，部分国有企业的影响力甚至超过了某些政府部门。

中石油集团旗下的中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)在向路透发送的声明中称，该公司2012年生产的所有车用柴油均符合中国现行的排放标准。

该公司声明还称，将推动升级燃料品质，提供清洁、品质良好及多元化的产品。

中石化对路透寻求置评的多次电话未予以回应。

新华社上周报导称，中石化董事长傅成玉承认，炼油企业是雾霾天气直接责任者之一。但他补充说，这并不是因为油品质量不达标，而是国家标准不够。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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