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时事要闻 | 2014年 4月 30日 星期三 18:43 BJT

北京市5月起将禁止露天烧烤

路透北京4月30日 - 中新社周三报道称，北京市将把污染治理矛头对准露天烧烤。

北京市将从5月1日起开始执行《北京市消夏露天餐饮经营管理暂行办法》，其中规定消夏露天餐饮经营场所应采取室内制作、室外食用的原则，不得露天烧烤，禁止在室外制售凉菜。

中新社称，出台该办法是出于北京食品安全、环境综合整治、大气污染治理等多方面的要求和考虑。（完）

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