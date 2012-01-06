北京将於春节公布PM2.5研究性监测数据

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透北京1月6日电---中国媒体周五报导称，北京即将开展备受关注的可吸入颗粒物PM2.5监测，计划於春节公布综合观测实验室的研究性监测数据。
许多北京居民在网上抱怨官方数据严重低估了问题，并表示他们只相信美国大使馆的数据。美国大使馆有基於美国标准的监测数据，这些数据反映的情况似乎比北京市政府的数据严重得多。
新的监测标准将监测大气中更小的悬浮颗粒物，即直径小於等於2.5微米的颗粒物（PM2.5）。医生警告称，PM2.5颗粒物更容易吸入肺部，引发呼吸道疾病及其他疾病。
《北京日报》引述北京市环保局环境监测处处长刘贤淑的话称，环保部门将从春节开始公布PM2.5研究性监测数据。
中国一直以来仅公布直径大於等於10微米颗粒物的监测数据。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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