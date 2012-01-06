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时事要闻 | 2012年 1月 6日 星期五 16:35 BJT

北京将於春节公布PM2.5研究性监测数据

路透北京1月6日电---中国媒体周五报导称，北京即将开展备受关注的可吸入颗粒物PM2.5监测，计划於春节公布综合观测实验室的研究性监测数据。

许多北京居民在网上抱怨官方数据严重低估了问题，并表示他们只相信美国大使馆的数据。美国大使馆有基於美国标准的监测数据，这些数据反映的情况似乎比北京市政府的数据严重得多。

新的监测标准将监测大气中更小的悬浮颗粒物，即直径小於等於2.5微米的颗粒物（PM2.5）。医生警告称，PM2.5颗粒物更容易吸入肺部，引发呼吸道疾病及其他疾病。

《北京日报》引述北京市环保局环境监测处处长刘贤淑的话称，环保部门将从春节开始公布PM2.5研究性监测数据。

中国一直以来仅公布直径大於等於10微米颗粒物的监测数据。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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