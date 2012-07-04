什邡市政府宣布不再建设钼铜项目

马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透北京7月3日电(记者 Sui-Lee Wee/Ben Blanchard)---四川什邡市周二宣布放弃建设钼铜项目。此前，该市市民因担心该项目危害身体健康而举行抗议。
什邡市政府最初仅表示暂停四川宏达(600331.SS)钼铜项目，後来迫于压力宣布不再建设该项目。
什邡市政府在其官方微博中称：“什邡市今後不再建设钼铜项目。”
“截至目前，宏达钼铜项目群体性事件已基本得到控制，绝大部分聚集人群已自行散去。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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