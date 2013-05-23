中国食品安全问题频出 粮食自给自足目标堪忧

图为路透根据美国农业部数据编制的中国大米、小麦和大豆的产量和进口量柱状图。

路透北京5月23日(记者 David Stanway/牛淑平) - 中国食品安全丑闻接连不断，近期广州市又曝出镉超标毒大米事件，中国整顿食品安全的压力再次上升，而清理整顿食品供应链需要付出的代价或许就是毛泽东时代提出的粮食自给自足目标。

长期以来，中共以能够保证国内粮食供应为荣，并承诺即便在粮食需求不断增长和城镇化持续吞噬耕地的情况下，也要实现粮食至少95%自给的目标。

这导致国家对粮食产量的重视远超过质量，甚至会出现为确保粮食丰收，利用被工业污染物严重污染的土地和不适合人类饮用的水进行农业种植和灌溉。中国社会科学院农村发展研究所研究员李国祥表示：“中国人多，吃饭问题解决不了，所以我们一直在追求数量。”

但是在发生了一系列食品安全丑闻之后，无论是含三聚氰胺的牛奶还是有毒重金属超标的大米和蔬菜，食品安全现在成了一个比保障粮食安全更令人担心的问题，增加粮食进口或许是一个没有办法的办法。

面对不断增加的公众压力以及反对污染的抗议，中国政府承诺部分扭转工业化对环境造成的破坏。但这是个牵涉到方方面面的大问题，尤其是当前中国要努力维持经济增长，要为数以百万计的城市新移民解决就业，更要以占世界9%的耕地养活占全世界五分之一的人口。

李国祥表示：“让人吃饱是第一个目标……现在政府抓食品安全的力度非常强……对高品质粮食进口持更加积极、宽容的态度，粮食进口增加利大于弊……对小麦大米这种口粮以外的，会扭转认识，以更宽容的态度认识这个问题。”

在作出了外包生产的战略决定后，中国已然是全球最大的大豆进口国。有人预测，中国或许还要对牛肉等其他土地密集型农产品作出类似选择，而这将有利于澳大利亚等主要生产国。

中国宣布将保持主要农产品的自给自足，但根据美国农业部的预计，中国今年的大米和玉米的进口量料将达到创纪录的水平。小麦进口也会接近纪录水平。

广州市政府上周稍晚些时候称，在18个批次米及米制品中，有八批次镉超标，有些袋装米的镉含量甚至达到0.4 mg/kg(国家标准值为0.2 mg/kg)。

尽管专家坚称镉超标大米所引发的健康风险非常低，中国的大米标准也远远高于世界其他地区和国家，但当局还是很快受到中国微博用户的声讨。广州市政府最后不得不公布，其中多批次超标大米的原产地为湖南。湖南也是中国最大的稻米生产地区。

湖南一年的大米产量约为3,000万吨，占全国大米产量的15%，但同时也是有色金属及砷镉等有毒重金属的主要产地。在很多情况下，从矿山中排出的废水往往被直接用来灌溉农田，尾矿也往往管理不善。

湖南省农业资源与环境保护站站长尹丽辉对官方媒体表示，湖南本来就是鱼米之乡，农业大省，另外湖南也是有色金属之乡。特别是有色金属开发以后，带来了污染，特别是湘江流域这一带。

广东省生态环境与土壤研究所研究员陈能场表示，这被称为“食品矿业综合症”，即粮食生产和矿业生产在同一地点，而这一点很不合理。问题是，中国的人口庞大，人均土地和耕地面积很低，所以需要找到其他解决问题的办法。

为确保粮食供应，中国表示将限制用于项目开发的土地数量。这不仅要求政府宣告工业不能侵占农田，也需要恢复那些被污染的土地。一些研究人员表示，中国多达70%的农田受到污染影响。在经历了几十年的污染后，如果土地要回归农业生产，那必须经过复原过程。

但这需要时间和资金。布莱克史密斯研究所(Blacksmith Institute)总裁富勒(Richard Fuller)表示，城市高昂的房地产价格使政府获得清理受污染土地的资金相对容易，但清理农村地区受污染土地则是个巨大挑战。该机构是一个总部设在美国纽约的非营利组织，旨在帮助中国等国家清理污染地区。

“绝大多数受污染地区都有解决方案，但这需要时间、技术和资金。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。