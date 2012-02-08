长江部分水域遭化学品污染 上海密切监测水质变化

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透上海2月8日电---《上海日报》周三报导称，因长江部分水域被泄漏的化学品污染，上海市政府保持高度警惕，但污染似乎并未构成健康威胁。
江苏镇江市的官员表示，上周在水源中发现了酸性化合物——苯酚。报导称，污染可能源於一艘韩国船只。
《上海日报》报导称，江苏省官员称污染未对人体健康构成威胁，但上海市环保局官员陈伟表示，若检测到异常化学物水平，上海准备关闭其位於长江口的水库。
报导称，因市民称自来水存在异味，镇江以及邻近各城市的瓶装水销售一空。（完）
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路透伦敦3月3日 - 多名英国议员表示，英国新的产业战略缺乏长期思维，有可能会犯与先前失败计划相同的错误。今年稍早英国公布了为本国经济退出欧盟而准备的产业战略新计划。
路透华盛顿3月2日 - 美国司法部长塞申斯(Jeff Sessions)周四表示，他将不参与任何有关俄罗斯干预2016年总统大选指控的调查。但他坚称，他未披露去年与俄罗斯大使会面一事，并没有任何过错。