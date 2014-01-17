河北去年关停逾八千家重污染企业

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京1月16日 - 新华周四报道称，中国政府加强治理环境污染，河北省2013年关停取缔重污染小企业8,347家。
报道引述河北省环境保护厅副厅长杨智明的话称，河北确定了25个重点大气污染控制区，实施最严格大气环境监管措施，对重污染小企业实施环境综合整治。
严重空气污染问题已引发中国民众普遍不满，这促使政府加大了治理污染的政策力度。
报道引述环保部数据称，全国污染最严重的前10个城市中，河北占了7个。
而河北的污染问题常常波及北京和天津。周四北京出现数月来最严重雾霾天气，上午全市许多地区PM2.5数值突破500。
本周三，《上海市空气重污染专项应急预案》经市政府常务会议审议通过，正式发布。根据新预案，在最高级空气污染发生时启动公务车停驶、学校停课的新措施。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。