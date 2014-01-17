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气候环境 | 2014年 1月 17日 星期五 09:36 BJT

河北去年关停逾八千家重污染企业

路透北京1月16日 - 新华周四报道称，中国政府加强治理环境污染，河北省2013年关停取缔重污染小企业8,347家。

报道引述河北省环境保护厅副厅长杨智明的话称，河北确定了25个重点大气污染控制区，实施最严格大气环境监管措施，对重污染小企业实施环境综合整治。

严重空气污染问题已引发中国民众普遍不满，这促使政府加大了治理污染的政策力度。

报道引述环保部数据称，全国污染最严重的前10个城市中，河北占了7个。

而河北的污染问题常常波及北京和天津。周四北京出现数月来最严重雾霾天气，上午全市许多地区PM2.5数值突破500。

本周三，《上海市空气重污染专项应急预案》经市政府常务会议审议通过，正式发布。根据新预案，在最高级空气污染发生时启动公务车停驶、学校停课的新措施。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛

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