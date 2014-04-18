中国发布土壤污染调查 耕地土壤环境质量堪忧

中国银监会主席助理杨家才及亲属受查 涉交行杨东平案--财新网
路透北京4月17日 - 中国金融反腐不断升级。中国知名国内媒体--财新网报道称，在保监会主席项俊波因严重违纪被审查的消息宣布当天，银监会主席助理杨家才也于4月9日被调查，同时被查的还包括其妻与其子。报道称，杨家才所涉的是交行杨东平案。
路透北京4月17日 - 中国环保部周四表示，一项全国土壤污染状况调查显示，全国土壤总的点位超标率为16.1%。
中国正急于应对快速工业化和城镇化对食品供应的影响，旨在维持粮食自给，并减少对进口的依赖。
环保部官网发布的声明称，“环境保护部会同国土资源部开展了首次全国土壤污染状况调查。调查的范围是除香港、澳门特别行政区和台湾省以外的陆地国土，调查点位覆盖全部耕地，部分林地、草地、未利用地和建设用地，实际调查面积约630万平方公里。”
“调查结果显示，全国土壤环境状况总体不容乐观。”
“部分地区土壤污染较重，耕地土壤环境质量堪忧，工矿业废弃地土壤环境问题突出。”
“从污染类型看，以无机型为主，有机型次之，复合型污染比重较小，无机污染物超标点位数占全部超标点位的82.8%。”
环保部称，工矿业、农业生产等人类活动和自然背景高是造成土壤污染或超标的主要原因。
“面对严峻的土壤环境形势，国家正在或将要采取一系列措施加强土壤环境保护和污染治理……同时加快推进土壤环境保护立法进程。”（完）
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路透4月17日 - 土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布在周日的公投中获得胜利，对现代土耳其政体进行最大规模的修改赋予他强大的权力，但反对者表示，这次公投存在诸多违规行为，他们将对公投结果发起挑战。
路透图卢兹/巴黎4月16日 - 法国极左翼总统候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)举行了一场由数以万计公众参加的竞选集会，以保持逆袭势头。目前距离法国4月23日举行第一轮选举还有一周时间。