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时事要闻 | 2014年 4月 18日 星期五 11:29 BJT

中国发布土壤污染调查 耕地土壤环境质量堪忧

路透北京4月17日 - 中国环保部周四表示，一项全国土壤污染状况调查显示，全国土壤总的点位超标率为16.1%。

中国正急于应对快速工业化和城镇化对食品供应的影响，旨在维持粮食自给，并减少对进口的依赖。

环保部官网发布的声明称，“环境保护部会同国土资源部开展了首次全国土壤污染状况调查。调查的范围是除香港、澳门特别行政区和台湾省以外的陆地国土，调查点位覆盖全部耕地，部分林地、草地、未利用地和建设用地，实际调查面积约630万平方公里。”

“调查结果显示，全国土壤环境状况总体不容乐观。”

“部分地区土壤污染较重，耕地土壤环境质量堪忧，工矿业废弃地土壤环境问题突出。”

“从污染类型看，以无机型为主，有机型次之，复合型污染比重较小，无机污染物超标点位数占全部超标点位的82.8%。”

环保部称，工矿业、农业生产等人类活动和自然背景高是造成土壤污染或超标的主要原因。

“面对严峻的土壤环境形势，国家正在或将要采取一系列措施加强土壤环境保护和污染治理……同时加快推进土壤环境保护立法进程。”（完）

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