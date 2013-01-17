北京变“雾都”非一朝之事 多重因素综合所致

综述：全球基金减持美英股票 顾虑特朗普及英退风险
路透伦敦3月31日 - 全球投资者3月减持美股，因对“特朗普通胀”涨势愈发怀疑，并将英股持仓减少至五年半低位，这归咎于对英退及英国可能分裂的担忧之情。
路透北京1月17日（记者 David Stanway） - 北京2008年夏季奥运会前，中国政府净化蓝天的成果曾震惊世界。时光飞转到2013年1月，面对同一片被雾霾笼罩近一周的天空，政府似乎有些无力应对。
本周，中国国务院副总理李克强发表讲话呼吁北京民众保持耐心，他在讲话中称治理空气污染需要长期过程。
面对有记录以来最严重的污染天气，地方官员采取紧急措施减少交通和工厂排放，但对多年累积的污染顽疾，这些措施只能起到暂缓作用。
空气污染为何会如此急剧恶化呢？
环保和分析人士认为，这是由许多原因综合导致的，包括过度依赖重工业、大量使用煤炭、污染法规执行不力、新车激增、地方政府不惜代价发展经济等。
自上周五以来，首都北京变成“雾都”，上周六北京的空气质量指数则创历史记录，市政府亦警告居民减少外出。
如此严重的污染不仅引起公愤，还令媒体发出了罕见的批评之声。面对这种情况，政府表示将减少公车出行使用，并会暂时关闭一批工厂。但环保人士认为，需要出台更全面的解决方案。
“这些真的只是暂时性措施，从长远看，必须要解决像燃煤工厂这样的根本问题，”位于美国的清洁空气任务组织（Clean Air Task Force）亚太区总代表孙嗣敏（Ming Sung）说。
自2000年以来，中国煤炭生产和消费增长了两倍，2012年钢铁产量预计约达7.2亿吨，较2000年时增长四倍有余。
不只北京污染严重
为了举办2008年夏季奥运会，北京将一些发电厂和家庭取暖所用燃料由煤炭改为天然气，还暂时关闭了一些工厂，并勒令大型工业企业搬离人口聚集的中心地区。
但这些举措只是消除了污染源，空气质量却仍在恶化。
“你不能说只要污染不来到我这一片就行，真正需要的是全国（都能这样），”孙嗣敏说。
中国科学院估计，北京上空飘浮的PM2.5中有四分之一是从外地飘来的，而工业重地河北就是源头之一。
之前在政府机构从事能源研究工作的杨富强称，包括北京在内的大多数地方政府将工业增长放在优先地位，是中国治理空气污染一直不见成效的主要原因之一。
杨富强称，如果政府仍认为治理空气污染需要长期过程，那将很难取得成效。如今普通措施已不再有效，政府需要采取更紧急的应对措施。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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