北京出台紧急措施 空气污染仍居高不下

欧盟执委称中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透北京1月29日 - 新华社周二报道，北京市政府临时关闭103家重点排污企业，停驶30%的公务用车，以应对严重的空气污染。但是，北京目前的空气污染状况仍然很严重。
过去约两周以来，北京的空气质量大多处于“中度污染”和“重度污染”水平。周二，美国驻华大使馆公布的PM 2.5指数达到517，其描述为“爆表”。
美国驻华大使馆公布的北京PM 2.5指数经常超过500。PM 2.5指数超过300即被认为是有毒害的，世界卫生组织建议日常PM 2.5指数不超过20。
北京的空气污染问题引发公众普遍不满。
新华社的报道称，北京市政府周二召开“空气重污染日应急工作紧急会议”。
该报道称：“党政机关和企事业单位率先垂范，各区县、各部门、各企事业单位带头停驶30%的公务用车。”北京还将关闭103家重点排污企业。
但是上述紧急措施仅持续到周四。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透北京3月30日 - 中国环保部、发展改革委多部委与京津冀等六省市最新发布方案，提出今年将对该地区“2+26”城市空气质量改善情况实施按月排名，按季度考核，今年上述地区还将实现煤炭消费总量负增长。
路透约翰内斯堡3月29日 - 消息人士周三称，南非执政的非洲人国民大会（African National Congress，非国大）领导层对财长戈尔丹(Pravin Gordhan)的去留出现分歧。