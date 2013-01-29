北京出台紧急措施 空气污染仍居高不下

路透北京1月29日 - 新华社周二报道，北京市政府临时关闭103家重点排污企业，停驶30%的公务用车，以应对严重的空气污染。但是，北京目前的空气污染状况仍然很严重。

过去约两周以来，北京的空气质量大多处于“中度污染”和“重度污染”水平。周二，美国驻华大使馆公布的PM 2.5指数达到517，其描述为“爆表”。

美国驻华大使馆公布的北京PM 2.5指数经常超过500。PM 2.5指数超过300即被认为是有毒害的，世界卫生组织建议日常PM 2.5指数不超过20。

北京的空气污染问题引发公众普遍不满。

新华社的报道称，北京市政府周二召开“空气重污染日应急工作紧急会议”。

该报道称：“党政机关和企事业单位率先垂范，各区县、各部门、各企事业单位带头停驶30%的公务用车。”北京还将关闭103家重点排污企业。

但是上述紧急措施仅持续到周四。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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