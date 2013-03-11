《钢铁产业分析》中国排放新规或能缓解污染，但难解决产能过剩问题

台湾经济指标预测--4月6日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 +0.70% -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 +13.0% +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
**国有与民营**
河北省省长张庆伟上周表示，河北省将致力于改组钢铁行业，并提高环保信誉，不会只聚焦于民营企业。“我们将支持那些做的好的企业，不管它们是国有的还是民营的，”他说。
单纯从经济上来讲，过去两年，小型民营企业在严峻条件下表现最好。因此在环境成本上升时，这些企业也更可能继续存活下来。
中国钢铁工业协会1月抱怨称，其成员企业--大多数为大型国企--去年利润下滑98%，因需求疲弱和产能长期过剩，而小型钢企“肆意扩张”更令情况恶化。不过中国钢铁工业协会一直不愿承认，这些民营企业仍然比笨重的国企盈利更佳。
“2012年钢铁行业并不像媒体报导的那样糟糕，因为民营企业的利润率普遍好过国有企业，”一位不愿署名的钢铁行业官员说。
“他们能更快地对市场做出反应。因为民营企业的产量由自己控制，如果运营亏损，他们可以停产，但国有企业仍在售出，即便每笔出售交易都在亏损。”(完)
(编译 李春喜/石冠兰/杜明霞；审校 张明钧)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 +0.70% -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 +13.0% +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选