《钢铁产业分析》中国排放新规或能缓解污染，但难解决产能过剩问题

**国有与民营**

河北省省长张庆伟上周表示，河北省将致力于改组钢铁行业，并提高环保信誉，不会只聚焦于民营企业。“我们将支持那些做的好的企业，不管它们是国有的还是民营的，”他说。

单纯从经济上来讲，过去两年，小型民营企业在严峻条件下表现最好。因此在环境成本上升时，这些企业也更可能继续存活下来。

中国钢铁工业协会1月抱怨称，其成员企业--大多数为大型国企--去年利润下滑98%，因需求疲弱和产能长期过剩，而小型钢企“肆意扩张”更令情况恶化。不过中国钢铁工业协会一直不愿承认，这些民营企业仍然比笨重的国企盈利更佳。

“2012年钢铁行业并不像媒体报导的那样糟糕，因为民营企业的利润率普遍好过国有企业，”一位不愿署名的钢铁行业官员说。

“他们能更快地对市场做出反应。因为民营企业的产量由自己控制，如果运营亏损，他们可以停产，但国有企业仍在售出，即便每笔出售交易都在亏损。”(完)