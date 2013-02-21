中国水污染治理投入高成效低

路透北京2月21日(记者 David Stanway) - 中国未来十年或斥资8,500亿美元改善供水质量，但即便投入如此巨资，可能也无法扭转过去几十年水污染和过度使用所带来的破坏。

中国称，将在2011-2020年间在农村供水项目上投资4万亿元(6,500亿美元)，相当于全球金融危机期间推出的刺激计划金额。并且，路透在查阅中央和地方政府文件后发现，至少还有2,000亿美元的额外资金将被用于全国的各种清理项目。

新资金的注入十分重要。中国境内的河流湖泊深受富营养化、化学泄漏以及未处理污水排放的毒害。根据中国迄今的环境清理情况，最终的投入金额可能会高出许多倍。

在截止2010年的五年中，中国斥资7,000亿元用于水基础设施建设，但很多水资依然无法饮用。环保部表示，在该部2011年的监测地中，有43%的地点甚至含有人类不宜接触的水。

南京大学研究过水污染的周磊(音)表示，在污染处理上投入巨资却成效甚微的原因在于，采用了错误的城市化模式，中国依然把很多压力施加到地方资源上。

仔细阅读公开文件，会发现其中的环保决心十分有限。中国努力延长三十年的经济快速增长，填补供水紧缺，满足不断发展的能源和农业需求。

与此同时，中国政府面临要求其解决环境问题的压力越来越大，民众对1月北方城市空气污染的不满已延伸至要求政府同时处理水污染问题。

周磊称，巨大的资金成本意味着，相比预防，处理水污染依然是政府优先采取的方案，因工业增长更重要，而污染也被视为是另一种经济机会。

对于地方政府与大型水处理企业之间的交易，他表示，他们总将环境恶化看作一个经济问题，中国甚至把污染当作一种资源，把处理环境恶化的机会看作一种积累新财富的方式。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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