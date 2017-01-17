中国贫困地区脱贫后仍可享受IPO等资本市场扶持政策--报载

路透北京1月17日 - 针对洛阳奥吉特菌业公司是否因所迁往的兰考县脱贫而不再享受IPO（首次公开发行）扶持政策，中国证券报周二援引证监会有关部门人称，贫困县享受的资本市场扶持政策实行脱贫不脱钩，贫困县脱贫摘帽后政策也可以延续，不影响执行。

目前在新三板挂牌的洛阳奥吉特菌业周一也发布临时公告，称网络新闻未对公司迁址原因、相关政策全面解读，公司将住所迁至兰考县系源于企业发展的自身需要和兼顾扶贫的社会责任等因素的综合考虑。

国务院2016年4月发布的《关于建立贫困退出机制的意见》中亦提到，贫困人口、贫困村、贫困县退出后，在一定时期内国家原有扶贫政策保持不变，支持力度不减，留出缓冲期，确保实现稳定脱贫。

“贫困县脱贫后IPO绿色通道仍留有缓冲期。资本市场支持脱贫攻坚的政策从2016年9月9日发布之日起到2020年以前均适用，支持力度不减，确保实现稳定脱贫。”上述证监会人士称。

该人士并指出，在加大扶持力度的基础上，对贫困地区企业的各项审核事项坚持“三公”原则，将坚持标准不降、条件不减，确保市场稳定健康发展。

证监会在2016年9月9日发布关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见指出，为支持贫困地区产业发展，帮助贫困群众稳定脱贫，证监会对贫困地区企业首次公开发行股票、新三板挂牌、发行债券、并购重组等开辟绿色通道。

洛阳奥吉特菌业公司此前公告称，公司已于2016年12月底将住所迁至兰考县，并已取得兰考县工商行政管理局颁发的变更后的营业执照。而河南省扶贫开发办公室今年1月9日发布《关于兰考县、滑县退出贫困县的公告》，如无意外，兰考县将退出贫困县序列。（完）