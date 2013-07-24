10月底前须编制完成2013-2017年棚户区改造规划--新华

路透北京7月24日 - 中国全国棚户区改造工作电视电话会议称，各地要在10月底前编制完成2013-2017年棚户区改造规划，明确分年度、分类别改造任务，并落实到市县。

住房城乡建设部等六部委周二在会议上要求，各地要做好棚户区改造的组织实施工作，具体包括尽快落实建设任务，确保工程质量安全，落实目标责任制和推进棚户区改造信息公开等。

齐骥并介绍，2008年至2012年，全社会共投入资金1.92亿元人民币，开工改造各类棚户区1,260万户。在过去5年大规模改造棚户区取得显着成效的基础上，今后5年再改造城市和国有工矿、林区、垦区棚户区1,000万户，其中2013年改造304万户。

中国6月末国务院常务会议研究部署加快棚户区改造。在兴业银行首席经济学家鲁政委看来，会议透露的信息折射出政策当局GDP达标的心理压力有所加大，并最终开始以棚户区改造名义含蓄加大投资力度。

中国国家主席习近平近日表示，应对当前中国发展面临的一系列矛盾和挑战，关键在于全面深化改革。要始终把改革创新精神贯彻到治国理政各个环节，推动经济持续健康发展。 （完）

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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