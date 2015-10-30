焦点：中国全面放开二孩政策 或无法大幅刺激婴儿食品需求

路透芝加哥10月29日 （记者 Tom Polansek） - 中国中共五中全会决定全面放开二孩政策，婴儿食品制造商股价应声大涨，但可能是涨得太早了。分析人士和一家奶粉巨头预计，此项政策转变大幅刺激婴儿食品需求的可能性很低。

中国政策宣布后，奶粉制造商达能(DANO.PA)股价创下五个月高位，美赞臣(MJN.N)的股价亦攀至两个月高点。

作为全球人口第一大国，来自中国的任何需求上升，都足以推升相关商品的价格。而由于中国经济减速，且政府倡导母乳喂养，配方奶粉销售因此受到冲击，在这样的背景下，婴儿食品企业亟需提振因素。

但分析人士和经济学家称，由于小型家庭已成中国文化根深蒂固的一部分，短期内不会出现婴儿潮，而且对许多家庭而言，生养更多小孩的成本太高。

即使是美赞臣也称，预期生育政策调整“不会对中国的出生人数或出生率产生重大影响，与之前几轮放松生育政策时的情况相仿”。美赞臣在中国市场位居五大国际婴儿配方奶粉品牌之列。

达能未作回应。

中国在2013年出台“单独两孩”政策，即一方是独生子女的夫妇可生育两个孩子。野村证券在研究报告中称，由于2013年已放松生育政策，本次最新政策调整的增量影响将“远小于通常认为的程度”。

美国农业部高级经济学家盖尔（Fred Gale）称，中国放开二孩政策很可能不会影响到奶制品需求，至少影响程度不足以被察觉。

他说：“（中国）民众仍对生养小孩非常谨慎，因为成本非常高。”

新浪微博上的一些中国网民称，抚养成本高是他们不想生二胎的主要原因。

“全面放开二胎不会产生太大影响。”前美国农业分析人士布朗（Lester Brown）说。他着有《谁来养活中国？》（Who Will Feed China?）一书。（完）