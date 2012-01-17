中国城镇人口首次超过农村人口

欧盟执委会主席容克提出英国退出后之欧盟改革建议
容克在向欧洲议会提交的“白皮书”中，列出了欧盟未来的五种情境，从基本不做改变，到收缩职责范围至仅监管一个共同市场，直至跨出一大步，集中管理各成员国的主权。
路透北京1月17日电---中国国家统计局的数据显示，中国城镇人口去年首次超过农村人口。这一人口数据里程碑也凸显出中国劳动力供应的紧张。
国家统计局表示，至2011年年底，中国大陆总人口为13.47亿人，其中城镇人口所占比例为51.27%。
联合国表示，全球总人口约70亿，其中大约51%的人生活在城市。
相比之下，印度城市居民所占比例为30%，美国的城市人口比例则高达82%。
过去三十年中国经济快速发展，众多农村人口背井离乡前往城市寻求收入更好的工作，城市化进程非常快。
数据显示，仅2011年一年，中国的农村人口就减少了1,460万。
但中国的城市化速度正在放缓，令劳动力供应紧缺。另外，中国的老龄化问题亦增加劳动力供应的压力。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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