专家称中国全面放开二孩政策后 约1亿对夫妇可生二孩

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透上海/北京10月30日 - 据《中国日报》报导，专家称全面放开二孩政策后，中国将有大约一亿对夫妇可以生育两个孩子。
中国中共五中全会决定全面放开二孩政策，允许一对夫妇可生育两个孩子。
人口专家、北京大学社会学系教授陆杰华称，该政策需要一段时日才能产生影响。
陆杰华认为，全面放开二孩后，从群体上看，“70后”可能想生二胎因为他们想“赶上末班车”，“80后”和“90后”并不会急着生二胎。
南开大学人口与发展研究所教授原新对《中国日报》称，全面放开二孩会释放大量农村的生育潜能，农村人口的生育意愿远比城市人口的高。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。