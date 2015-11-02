中国国家卫计委称全面两孩政策须依法启动实施 不得自行其是

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京11月2日 - 中国国家卫生和计划生育委员会称，全面两孩政策必须依法启动实施，不得自行其是。
中共中央五中全会上周发布公报称，将全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策。但该政策实施前需要提请全国人大常委会修订《人口与计划生育法》。
据《湖南日报》，湖南省卫计委官员近期表示，对中央五中全会公报公布后、《人口与计划生育法》及其配套法规修订施行前，不符合规定生育第二个孩子的，不作实质性处理。
“修订后的《人口与计划生育法》施行之日，就是全面两孩政策正式实施之时。之前，各地各部门都必须认真执行好现行的人口与计划生育法律法规，维护良好的生育秩序，不得自行其是，”国家卫计委发表声明称。
国家卫计委称，中国约有9,000万个家庭符合全面二胎政策。据估计，到2030年，该政策或可帮助将中国人口增加至14.5亿。
中国在2013年底放松了人口政策，推出“单独二胎”政策，但据新华社报导，截至6月，1,100万对合资格的夫妇中，仅有150万对申请了二胎。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。