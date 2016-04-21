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时事要闻 | 2016年 4月 21日 星期四 09:32 BJT

中国国家统计局称中国大陆人口逾13.73亿

路透北京4月20日 - 据中国国家统计局周三发布的数据公报，中国大陆31个省、自治区、直辖市和现役军人的人口为137,349万人，较2010年第六次全国人口普查时增加了3,377万人。

国家统计局称，居住在城镇的人口为76,750万人，占55.88%；同第六次全国人口普查时相比，城镇人口比重上升6.20个百分点。

国家统计局称，60岁及以上人口为22,182万人，占16.15%，较第六次全国人口普查时上升2.89个百分点。

去年时卫计委预计2029年全国人口达到峰值14.5亿人。中国政府去年宣布全面放开二孩政策。（完）

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