中国国家统计局称中国大陆人口逾13.73亿

英国首相特雷莎·梅讲稿暗示退欧谈判将采取“硬退欧”立场
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅将在周二演讲中表明，英国不要那种半调子的退欧协议，暗示她准备让英国退出欧盟单一市场。这篇演说将列出她对退欧谈判的优先考量。
路透北京4月20日 - 据中国国家统计局周三发布的数据公报，中国大陆31个省、自治区、直辖市和现役军人的人口为137,349万人，较2010年第六次全国人口普查时增加了3,377万人。
国家统计局称，居住在城镇的人口为76,750万人，占55.88%；同第六次全国人口普查时相比，城镇人口比重上升6.20个百分点。
国家统计局称，60岁及以上人口为22,182万人，占16.15%，较第六次全国人口普查时上升2.89个百分点。
去年时卫计委预计2029年全国人口达到峰值14.5亿人。中国政府去年宣布全面放开二孩政策。（完）
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅将在周二演讲中表明，英国不要那种半调子的退欧协议，暗示她准备让英国退出欧盟单一市场。这篇演说将列出她对退欧谈判的优先考量。
路透上海1月17日 - 上海市政府新闻办公室官方微信周二下午宣布，正在召开的上海市十四届人大五次会议接受杨雄辞去上海市政府市长职务的请求。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。