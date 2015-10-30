专家称中国全面放开二孩政策后，约1亿对夫妇可生二孩

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海/北京10月30日 - 据《中国日报》报道，专家称全面放开二孩政策后，中国将有大约一亿对夫妇可以生育两个孩子。
中国中共五中全会决定全面放开二孩政策，允许一对夫妇可生育两个孩子。
人口专家、北京大学社会学系教授陆杰华称，该政策需要一段时日才能产生影响。
陆杰华认为，全面放开二孩后，从群体上看，“70后”可能想生二胎因为他们想“赶上末班车”，“80后”和“90后”并不会急着生二胎。
南开大学人口与发展研究所教授原新对《中国日报》称，全面放开二孩会释放大量农村的生育潜能，农村人口的生育意愿远比城市人口的高。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”