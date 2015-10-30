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亚洲 | 2015年 10月 30日 星期五 12:23 BJT

专家称中国全面放开二孩政策后，约1亿对夫妇可生二孩

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海/北京10月30日 - 据《中国日报》报道，专家称全面放开二孩政策后，中国将有大约一亿对夫妇可以生育两个孩子。

中国中共五中全会决定全面放开二孩政策，允许一对夫妇可生育两个孩子。

人口专家、北京大学社会学系教授陆杰华称，该政策需要一段时日才能产生影响。

陆杰华认为，全面放开二孩后，从群体上看，“70后”可能想生二胎因为他们想“赶上末班车”，“80后”和“90后”并不会急着生二胎。

南开大学人口与发展研究所教授原新对《中国日报》称，全面放开二孩会释放大量农村的生育潜能，农村人口的生育意愿远比城市人口的高。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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