中国国家卫计委称全面两孩政策须依法启动实施 不得自行其是

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月2日 - 中国国家卫生和计划生育委员会称，全面两孩政策必须依法启动实施，不得自行其是。

中共中央五中全会上周发布公报称，将全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策。但该政策实施前需要提请全国人大常委会修订《人口与计划生育法》。

据《湖南日报》，湖南省卫计委官员近期表示，对中央五中全会公报公布后、《人口与计划生育法》及其配套法规修订施行前，不符合规定生育第二个孩子的，不作实质性处理。

“修订后的《人口与计划生育法》施行之日，就是全面两孩政策正式实施之时。之前，各地各部门都必须认真执行好现行的人口与计划生育法律法规，维护良好的生育秩序，不得自行其是，”国家卫计委发表声明称。

国家卫计委称，中国约有9,000万个家庭符合全面二胎政策。据估计，到2030年，该政策或可帮助将中国人口增加至14.5亿。

中国在2013年底放松了人口政策，推出“单独二胎”政策，但据新华社报道，截至6月，1,100万对合资格的夫妇中，仅有150万对申请了二胎。(完)