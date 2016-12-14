中国实施全面两孩正当其时 预计2030年中国劳动年龄人口9.58亿--新华

路透北京12月14日 - 中国计划生育协会常务副会长王培安周三表示，“十三五”（2016-2020年）时期实施全面两孩政策正当其时，中国15至64岁劳动年龄人口数量2015年为10.03亿，预计到2030年、2050年分别为9.58亿、8.27亿。

“‘十三五’时期，我国劳动力总量丰富，社会抚养负担较轻，育龄妇女特别是生育旺盛期妇女数量减少，实施全面两孩政策正当其时。”新华社援引他在中国计生协第八届全国理事第二次全体会议上的讲话称。

王培安表示，2015年欧美发达国家15至64岁劳动年龄人口总和只有8.26亿。目前，中国的劳动生产率仅为欧美发达国家的1/8，通过产业升级和技术创新提高劳动生产率的空间很大。

“一年来，全面两孩政策依法平稳实施...政策效果逐步显现，符合预期，”他称，“坚持计划生育基本国策，鼓励按政策生育，充分发挥全面两孩政策效应，是‘十三五’时期计划生育工作的重中之重。”

根据专家预测，中国老龄化社会正在加快到来。2000年已进入老龄化社会（老龄人口比例达7%）；2025年进入深度老龄化社会（老龄人口比例14%），在2035年将进入超级老龄化社会（占比提高到20%）。

中国2013年才启动“单独二胎”政策，但效果并不明显。面临日益老龄化的压力，社会要求全面放开二胎的呼声越发强烈。2015年10月闭幕的中共五中全会提出，为促进人口均衡发展，将全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策。（完）