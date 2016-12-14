中国实施全面两孩正当其时 预计2030年中国劳动年龄人口9.58亿--新华

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京12月14日 - 中国计划生育协会常务副会长王培安周三表示，“十三五”（2016-2020年）时期实施全面两孩政策正当其时，中国15至64岁劳动年龄人口数量2015年为10.03亿，预计到2030年、2050年分别为9.58亿、8.27亿。
“‘十三五’时期，我国劳动力总量丰富，社会抚养负担较轻，育龄妇女特别是生育旺盛期妇女数量减少，实施全面两孩政策正当其时。”新华社援引他在中国计生协第八届全国理事第二次全体会议上的讲话称。
王培安表示，2015年欧美发达国家15至64岁劳动年龄人口总和只有8.26亿。目前，中国的劳动生产率仅为欧美发达国家的1/8，通过产业升级和技术创新提高劳动生产率的空间很大。
“一年来，全面两孩政策依法平稳实施...政策效果逐步显现，符合预期，”他称，“坚持计划生育基本国策，鼓励按政策生育，充分发挥全面两孩政策效应，是‘十三五’时期计划生育工作的重中之重。”
根据专家预测，中国老龄化社会正在加快到来。2000年已进入老龄化社会（老龄人口比例达7%）；2025年进入深度老龄化社会（老龄人口比例14%），在2035年将进入超级老龄化社会（占比提高到20%）。
中国2013年才启动“单独二胎”政策，但效果并不明显。面临日益老龄化的压力，社会要求全面放开二胎的呼声越发强烈。2015年10月闭幕的中共五中全会提出，为促进人口均衡发展，将全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策。（完）
(发稿 沈燕; 审校 乔艳红)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。