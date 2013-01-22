中国独生子女政策似将渐成历史

2011年12月16日在上海一家医院拍到的新生儿资料图片。 REUTERS/Aly Song

路透酒泉1月22日（记者 黄瑞黎/李卉） - 胡艳琴生活在中国西部戈壁边缘的一座村庄，但中国严格的独生子女政策可能因她们而改变。

当胡艳琴七年前嫁给一名建筑工人时，她知道自己将只获准生育一个孩子，不过她所处的甘肃酒泉地处西北偏远地区，自从1985年以来当地执行的是农村家庭可以生育两个孩子的政策，这在中国并不多见。

“生两个孩子的都是有钱人，”今年32岁的胡艳琴说道。“我们村多数人都只有一个孩子。”她将六岁的儿子送到了幼儿园。

呼吁中国改革计划生育政策的人士以胡艳琴和千百万与其相似的妇女为证，称放松现行法律规定不会在中国掀起一轮生育潮。

酒泉当地的出生率为0.8-0.9%，低于约1.2%的全国平均水平。

有关预测称，中国劳动力人口将从2025年开始下降，每年减少1,000万左右。中国目前的劳动力人口约为9.3亿。同时，中国老年人口到2030年将达到3.6亿，远高于今年的2亿。

“若这种情况持续下去，将没有纳税人，没有工人和老人陪护者，”人民大学人口统计学教授顾宝昌称。

中国国家统计局局长马建堂上周五表示，研究“适当的科学的人口政策”也很有必要。有数据显示，15-59岁间的中国劳动人口首次下滑。

分析人士称，计划生育政策也是中国居民储蓄率居高不下的原因之一。独生子女常常必须赡养两位退休老人，结婚后需要赡养的人数将增至四人。这促使在职人口减少开销、存钱养老。

计生政策还延缓了中国转变经济增长结构，促进内需的“调整”进程，而分析人士认为转变经济增长方式是确保持续增长的必要一步。

在去年11月召开的中共十八大上，时任中共中央总书记胡锦涛在向大会作的工作报告中删除了“维持低出生率”的内容。这令外界对中国政府或将放宽出生限制的预期升温，预计国家可能逐步允许一个家庭拥有两个孩子。

这是中国主要领导人十年来在重要讲话中首次未提到这个问题，可能暗示习近平领导的新一届政府将启动相关改革。

“我认为十八大报告暗示独生子女政策将面临调整，这是我个人的解读，”十八大代表纪宝成说道。他曾多次建议调整独生子女政策。

独生子女政策的另一个不利影响是导致性别比例失衡。

如多数亚洲国家一样，中国传统上也很看重男孩。很多家庭通过堕胎和遗弃女婴的方式确保他们合法拥有的唯一孩子是儿子，因此中国男女出生比例约为118:100，全球平均水平则为103:107。

在酒泉，家庭可以自由选择生育两个孩子，这里的男女出生比例为110:100，情况好于全国。

田雪原是中国独生子女政策的起草者之一，他告诉路透自己曾在十年前提醒国家高层领导计生政策的弊端。

“很大一部分中国男子将来娶不到老婆……这将是影响社会稳定的一个主要因素，”他表示自己这样对党内领导说道。

他指出，独生子女政策的用处已经不复存在。“这是在一定历史阶段实施的一项特殊政策，具体来说，就是要控制一代人的出生，”他告诉路透。

然而，反对的声音也很明显。上周，中国国家人口计生委主任王侠表示，必须长期坚持计划生育基本国策不动摇。

她的讲话令外界对新一届政府开始改革计生政策的预期受挫，并引发中国网民的声讨。

分析人士表示，王侠的讲话未必一定反映未来政府的想法。国家计生委拒绝就此置评。

在酒泉，尽管独生子女政策放宽了，妇女们却仍在遵守计划生育规定。她们在生育第一个孩子之后开始带宫内节育器，在生育第二个孩子后接受绝育手术。

她们对教育和抚养孩子的高额费用感到无奈。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。