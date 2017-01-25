中国人口将在2030年前后达14.5亿峰值 进入关键转折期--国务院

英国停止与美国共享曼彻斯特爆炸案信息--BBC
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透北京1月25日 - 中国国务院最新发布人口发展规划，预计中国人口总规模将在2030年前后达到峰值，约为14.5亿人，未来15年中国人口发展进入关键转折期，仍存在实现适度生育水平压力较大等问题。
中国政府网周三刊登国家人口发展规划（2016—2030年），预计这一时期，农村向城镇累计转移人口约2亿人，转移势头有所减弱，城镇化水平持续提高。
以“瑷珲—腾冲线”为界的全国人口分布基本格局保持不变，但人口将持续向沿江、沿海、铁路沿线地区聚集，城市群人口集聚度加大。
这一时期，劳动年龄人口波动下降，劳动力老化程度加重，到2030年，45-59岁大龄劳动力占比将达到36%左右，60岁及以上老年人口占比将达到25%左右，0-14岁少儿人口占比下降至17%左右。
规划指出，今后15年中国人口发展进入深度转型阶段。实现适度生育水平压力较大。中国生育率已较长时期处于更替水平以下，虽然实施全面两孩政策后生育率有望出现短期回升，但受生育行为选择变化等因素影响，从长期看生育水平存在走低的风险。
人口老龄化加快会明显加大社会保障和公共服务压力，凸显劳动力有效供给约束，人口红利减弱，持续影响社会活力、创新动力和经济潜在增长率。
城乡、区域间人口流动仍面临户籍、财政、土地等改革不到位形成的制度性约束，人口集聚与产业集聚不同步、公共服务资源配置与常住人口不衔接、人口城镇化滞后于土地城镇化等问题依然突出，不利于有效支撑国家重大区域战略实施。
本世纪中叶前中国人口总量将保持在13亿以上，人口对粮食供给的压力持续存在，人口与水资源短缺的矛盾始终突出，人口与能源消费的平衡关系十分紧张。边境地区人口安全问题需高度关注。
“未来15年特别是2021-2030年，人口发展进入关键转折期，但人口众多的基本国情不会根本改变，人口对经济社会发展的压力不会根本改变，人口与资源环境的紧张关系不会根本改变。”规划表示。
规划目标到2020年，中国常住人口城镇化率从2015年的56.1%提高至60%，到2030年，进一步提高至70%。
以下为规划预期发展目标内容：
专栏1 预期发展目标
领 域 主要指标 单位 2015年 2020年 2030年
人口总量 全国总人口 亿人 13.75 14.2 14.5
总和生育率 1.5-1 1.8 1.8
.6
人口结构 出生人口性别比 113.5 ≤112 107
人口素质 人均预期寿命 岁 76.3 77.3 79
劳动年龄人口 年 10.23 10.8 11.8
平均受教育年
限
人口分布 常住人口城镇化率 % 56.1 60 70
（完）
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(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
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