更正-中国要求第三方认证美国猪肉不含瘦肉精--协会(2月19日)

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(改掉第四段中Paragon Economics的译名错误)
记者 Theopolis Waters
路透芝加哥2月19日 - 美国肉类出口协会（U.S. Meat Export Federation）发言人对路透称，中国要求从3月1日起由第三方对进口美国猪肉不含瘦肉精进行认证。
目前尚不清楚中国选择这一时机的原因和动机，但外界揣测可能与一项政治议程及保护本国猪肉行业等一些因素有关。
由于中国近期并未公布在进口美国的猪肉中检出瘦肉精，中国此举令分析人士迷惑不解。中国是美国的第三大猪肉出口市场。不过，俄罗斯不久前以含有瘦肉精为由，禁止进口美国猪肉。美国猪肉对俄罗斯出口额达一年5.5亿美元。
美国Paragon Economics总裁梅尔（Steve Meyer）称，“我猜测他们（中国）正在努力保护本国的（猪肉）行业。他们正在试图设置路障，与俄罗斯和中国做生意时，一直都存在这样的可能性。”
美国肉类出口协会新闻发言人Joe Schuele称：“中国监管机构一直与美国官员沟通此事，这项要求将从3月1日实施。”
“中国对猪肉（含瘦肉精的）规定持零容忍度，当美国猪肉已经不含瘦肉精时，问题就是如何满足第三方的认证要求，”Schuele说道。
“为了满足第三方的认证要求，我们仍在寻求敲定中国可接受的条件，这些对希望继续向（中国）这个市场出口产品的猪肉出口商而言十分重要，”他说道。
美国贸易代表办公室表示，他们正在调查此事，但没有立即发表评论。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜(完)
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