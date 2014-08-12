中美贸易：中国暂停进口部分美国猪肉，严防使用瘦肉精

国际油市：炼厂维护支撑亚洲柴油和航煤裂解价差
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。
路透芝加哥8月12日 - 美国农业部周二称，中国从周三开始禁止从六家美国肉类加工厂和六家冷库进口猪肉，以实施瘦肉精使用禁令。
中国目前要求有第三方确认，美国向中国出口的猪肉中不含有莱克多巴胺，即瘦肉精。
目前被禁止向中国出口猪肉的加工厂包括Tyson Food 部分工厂、荷美尔 部分工厂、Triumph Foods和Quality Pork Processors。
Tyson、荷美尔和Triumph目前未回应置评请求。
据Global Trade Atlas，2013年美国共向中国出口312,138吨猪肉，价值6.453亿美元。去年全球猪肉出口总量为750万吨，价值204亿美元。
芝加哥商业交易所(CME)10月肉猪期货 周二跌停，跌幅达到每磅0.03美元的上限。
交易商和分析师称，猪肉批发需求放缓且肉猪供应充足，令出栏肉猪价格下跌，是猪肉期货下滑的主要原因。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。
路透上海4月18日 - PSA(标致雪铁龙)集团执行长唐唯实(Carlos Tavares)周二在上海车展上对记者称，该集团在中国“需要新的商业模式”，要“削减更多成本”。
路透吉隆坡4月18日 - 马来西亚棕榈油期货周二连续第五日下跌，因预测棕榈油产出将增加，而且竞争性油品表现低迷也拖累市场。