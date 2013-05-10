商务部：将启动今年第二批中央储备冻猪肉以稳定价格

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透北京5月10日 - 中国商务部周五表示，商务部等三部门将启动2013年第二批中央储备冻猪肉，以稳定猪价，提振养殖信心。
商务部网站刊登的新闻稿称，下一步国家有关部门将继续密切关注生猪生产和市场价格变动情况，采取切实有效措施，维护生猪市场供求平衡和价格基本稳定。
受周期性、季节性因素叠加影响，今年1月份以来，中国生猪价格明显回落。3月6日猪粮比价跌破6∶1盈亏平衡点。（完）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透4月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国电商巨头阿里巴巴可能将50亿美元的五年期到期一次性偿还贷款的筹资金额提高，此前有13家银行核贷。
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。