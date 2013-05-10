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中国财经 | 2013年 5月 10日 星期五 18:12 BJT

商务部：将启动今年第二批中央储备冻猪肉以稳定价格

路透北京5月10日 - 中国商务部周五表示，商务部等三部门将启动2013年第二批中央储备冻猪肉，以稳定猪价，提振养殖信心。

商务部网站刊登的新闻稿称，下一步国家有关部门将继续密切关注生猪生产和市场价格变动情况，采取切实有效措施，维护生猪市场供求平衡和价格基本稳定。

受周期性、季节性因素叠加影响，今年1月份以来，中国生猪价格明显回落。3月6日猪粮比价跌破6∶1盈亏平衡点。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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