中国发改委称调整猪价波动的调控预案 合理猪粮比在5.5-5.8

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京10月30日 - 中国国家发展改革委公告称，为完善生猪市场价格调控机制，缓解生猪市场价格周期性波动，对2012年调控预案进行修订，将合理猪粮比的水平下调至5.5—5.8之间。
发改委联合多部委发布的新预案称，为更加准确反映实际情况，对生猪生产盈亏平衡点对应的猪粮比价采取区间设置，根据2012—2014年生产成本数据测算，合理的水平在5.5∶1—5.8∶1之间。
猪粮比价是指生猪出场价格与玉米批发价格的比值（猪粮比价＝生猪出场价格/玉米批发价格）。2012年预案确定的生猪生产达到盈亏平衡点的猪粮比价约为6∶1，合理比价的绿色区域为6∶1—8.5∶1。
预案称，国家加强对生猪等畜禽产品价格监测，采取综合调控措施，主要目标是促进猪粮比价处于绿色区域（5.5∶1—8.5∶1），防止价格出现大幅波动。
发改委称中央正常冻猪肉储备规模保持1万吨，主要用于应急救灾需要。如预计后期生猪供给可能出现缺口，猪粮比价可能出现过度上涨，可择机适当增加储备规模，以增强后期调控能力。
中国统计局最新数据显示，9月全国居民消费价格总水平同比上涨1.6%，猪肉价格上涨17.4%，影响居民消费价格总水平上涨约0.53个百分点。（完）
浏览新预案原文，点选发改委链接：here (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。