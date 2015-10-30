中国发改委称调整猪价波动的调控预案 合理猪粮比在5.5-5.8

路透北京10月30日 - 中国国家发展改革委公告称，为完善生猪市场价格调控机制，缓解生猪市场价格周期性波动，对2012年调控预案进行修订，将合理猪粮比的水平下调至5.5—5.8之间。

发改委联合多部委发布的新预案称，为更加准确反映实际情况，对生猪生产盈亏平衡点对应的猪粮比价采取区间设置，根据2012—2014年生产成本数据测算，合理的水平在5.5∶1—5.8∶1之间。

猪粮比价是指生猪出场价格与玉米批发价格的比值（猪粮比价＝生猪出场价格/玉米批发价格）。2012年预案确定的生猪生产达到盈亏平衡点的猪粮比价约为6∶1，合理比价的绿色区域为6∶1—8.5∶1。

预案称，国家加强对生猪等畜禽产品价格监测，采取综合调控措施，主要目标是促进猪粮比价处于绿色区域（5.5∶1—8.5∶1），防止价格出现大幅波动。

发改委称中央正常冻猪肉储备规模保持1万吨，主要用于应急救灾需要。如预计后期生猪供给可能出现缺口，猪粮比价可能出现过度上涨，可择机适当增加储备规模，以增强后期调控能力。

中国统计局最新数据显示，9月全国居民消费价格总水平同比上涨1.6%，猪肉价格上涨17.4%，影响居民消费价格总水平上涨约0.53个百分点。（完）

浏览新预案原文，点选发改委链接：here (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)