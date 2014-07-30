万洲国际重启IPO如愿融资21亿美元--消息

路透香港7月30日 - 据直接了解交易的消息人士周三透露，全球最大猪肉食品企业--中国万洲国际在香港的首次公开发行(IPO)中如愿融资21亿美元。

这是万洲今年第二次尝试上市，稍早的一次计划融资达53亿美元，但由于估值过高，投资者买气不足。本次IPO周二结束面向公众的认购。

万洲共发行25.7亿新股，每股定价6.20港元。该公司的股东包括私募股权公司鼎晖投资、高盛(GS.N)和新加坡国有的投资机构淡马锡控股。

根据招股说明书，如果承销商行使超额配售选择权，可增发3.851亿股，总融资额可能达到23.6亿美元。

万洲未回复路透要求置评的邮件。由于该交易属于机密，消息人士要求匿名。

万洲2013年以49亿美元收购美国同业Smithfield Foods，最初曾计划至多融资53亿美元以偿还收购产生的债务。

万洲4月被迫取消上市，除了估值过高因素，当时万洲聘请29家银行承销的营销策略失当，以及主管天价薪酬引发公司治理疑虑，都令投资人却步。

但这次上市，万洲仅聘请了中银国际和摩根士丹利两家投行。根据招股说明书，这两家银行合计可赚入4,100万美元，相当于1.5%的承销佣金和最高0.5%的奖励费用。(完)

(编译 李春喜 审校 蔡美珍)

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