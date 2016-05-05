猪肉价格料高位波动但涨幅可控 市场供应有保障--中国商务部

路透北京5月5日 - 中国商务部周四称，3月下旬以来，猪肉价格继续上涨，但是上涨幅度逐步缩小，涨势趋缓；预计后期猪肉价格将高位波动，上涨幅度可控，市场供应有保障。

据商务部监测，上周（4月25日至5月1日）36个大中城市白条猪肉平均批发价格每公斤为25.8元人民币，比前一周上涨0.4%，比年初上涨14.1%，周环比涨幅减少0.6个百分点；五花肉零售价格每公斤为31.4元，比前一周上涨0.3%，比年初上涨8%，周环比涨幅减少0.2个百分点。

“今年以来，猪肉价格持续高位运行，...商务主管部门一方面加强监测，关注猪肉市场变化，及时分析发布猪肉市场供求和价格情况，发挥信息引导作用；另一方面加强调控，增加市场供应。”商务部网站新闻稿引述市场运行司负责人称。

据其介绍，去年12月以来，商务部会同有关部门分七批向市场出库投放了12.2万吨中央储备冻猪肉。另外，北京、浙江、陕西等12个省市也陆续投放了地方储备猪肉，共投放了近3万吨。

该负责人并强调，目前生猪养殖效益可观，这有利于调动养殖户积极性，增加生猪产能，但由于生猪生长具有一定周期性，预计后期猪肉价格将高位波动，上涨幅度可控，市场供应有保障。

此前国家发改委表示，由于生猪和能繁母猪存栏量仍然较低，预计今年中秋、国庆节前生猪价格将高位运行。同时，受夏季消费需求淡季、饲料等养殖成本下降、替代消费品价格下跌或持稳等影响，生猪价格继续大幅上涨的可能性较小。（完）

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