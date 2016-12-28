焦点：猪养得虽肥但利润变薄 中国养猪户过年大赚期望恐落空

2015年8月12日，北京一家市场，一名购买猪肉的顾客在付款。 REUTERS/Jason Lee

路透北京12月28日 - 随着中国春节假期的临近，在这个全球最大猪肉消费市场的养猪户却高兴不起来。他们把猪养肥以满足猪肉需求，但猪肉零售价下滑、饲料成本上涨却挤压了利润率。

自今年6月猪肉价格由于国内供应短缺创下纪录高位以来，一大波进口猪肉把零售价拉低了10%。与此同时，养猪户为在春节“黄金季”之前把猪养肥大举购买饲料，这推动四川豆粕价格涨至两年半高位。

以往中国消费者在新年期间大快朵颐，养猪户也赚得盆满钵满。但最近六个月，养猪利润率已经下滑一半。

虽然利润仍然接近历史最高水平，但猪肉价格下跌之前，中国市场已经遭受食品安全丑闻和经济增长放缓所引发削减支出的影响。让养猪户愈发担忧的是国人消费口味的转变，羊肉和鸡肉越来越受到青睐。

“现在是猪肉消费最旺的季节...但是(需求)增加程度却比不上以往年份，”搜猪网(Soozhu.com)的分析师冯永辉说。

中国养猪大省四川省占全国猪肉产量的10%，那里的猪肉利润在5月触及2009年以来高位，迄今已经大降45%，至每头猪650元。

Fang预计明年全国平均猪肉利润为每头猪300-400元。这远高于过去五年的均值，但低于今年稍早的较高水平。

而在东部的山东省，一些人预计情况将变得更差。

“2016年是赚钱的，”一位饲养了1,000头种猪的山东农户匿名称。“但是2017年可能赔钱。很多人不敢再多养一些，虽然现在是赚钱的。”

**配给成本高昂**

农历新年前的两个月内，预计将屠宰1.4亿头猪，这一时期是一年当中最忙碌的时段，占到全年平均屠宰总数的20%。

然而目前全国每周猪肉平均价徘徊在每公斤约28元人民币(4.03美元)，接近2016日历年最低水准。

在屠宰生猪前的几个月份，饲料成本会上涨，也是令广东温氏股份(300498.SZ)等养殖商所头疼的问题。温氏股份为中国最大的养猪企业。

根据路透的计算，平均而言，在农历新年前的两个月，每头猪将吃下大约90公斤的饲料，按照50:50豆粕和玉米混合算，这两个月的饲料配量共计要花掉养猪户380亿元人民币(54.7亿美元)。

入冬前需求上升，供应去化，全国豆粕饲料库存降至三年来最低的363,500吨。

农户可以转为采用其他饲料组合，但高粱、酒糟及油菜籽粕等潜在替代饲料的成本近期亦上升。

分析师多预期，猪肉价格在新年假期之后将因为肉品供应增加而持续面临压力，因农户增补饲养生猪头数，且进口成长。

搜猪网的分析师冯永辉表示，“农历春节期间，农家饲养的生猪仍可以拿到相对较佳的价格，但明年可就不一定了。”(完)