中国将启动冻猪肉收储 或影响美国猪肉出口

路透芝加哥/北京4月20日电（记者P.J. Huffstutter/Nick Edwards）---中国国家发展和改革委员会近日表示，生猪价格持续走低导致养殖户利润受挤压，有关部门近期将适时启动政府冻猪肉收储工作，以稳定生猪市场价格。

发改委称，截止4月11日，全国生猪出场平均价格为每公斤14.61元，猪粮比价跌破6：1的盈亏平衡点。

发改委网站表示：“国家有关部门将严格按照新预案规定，密切关注生猪生产和市场价格变化，近期将适时启动政府冻猪肉收储工作，稳定生猪市场价格，防止生猪养殖出现大面积亏损，损害养殖户利益。”

很多国家有石油和天然气储备，而中国还有猪肉储备，生猪和冻猪肉均在其列。

与中国庞大的猪肉消费量相比，猪肉储备不算高。中国猪肉消费者相当於全球猪肉产量的一半，且中国消费者更喜欢鲜猪肉，而非冻猪肉。

但此类收储工作是政府在价格剧烈波动时帮助稳定国内市场价格的一种方式，也是遏制食品通胀、稳定国内产业的一种工具。

2009年中国推出生猪价格预警机制，旨在稳定猪肉价格和国内食品供应，在市场价格过高时释放储备，在价格下跌时进行收储。

美国科罗拉多州丹佛的风险管理服务公司CattleHedging.com关注肉品出口的分析师Elaine Johnson称，中国此次启动冻猪肉收储，可能影响到美国肉类出口。

中国是美国猪肉行业的主要出口市场之一。根据美国农业部发布的数据，2011年，中国大陆进口美国猪肉6.677亿磅，较2010年的1.559亿磅激增。

美国猪肉行业寄望於来自中国的需求保持旺盛，因中国都市化进程迅速，且中产阶级队伍日益壮大。中国人均猪肉消费量较五年前增长了近10%。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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