青岛港就铁矿石仓单重复质押骗贷问题展开调查--新华社

中国信托主动被动管理业务划分标准明确 利好信托业--报载
路透上海4月22日 - 中国证券报周六报导，近日银监会下发相关业务说明，首次明确了信托主动、被动管理业务划分标准。此举有利于信托公司据此进行风险控制和管理，并利好信托公司开展被动管理型业务。
路透伦敦6月4日 - 据新华社报导，中国青岛港周三表示，正在调查铁矿石仓单是否被用于重复质押从不同银行骗取贷款。
新华社称，调查重点在一家持有铁矿石仓单的贸易商身上。
虽然报导称，调查范围仅限于铁矿石融资，但贸易和仓储业消息人士已对路透表示，铜和铝融资骗贷的问题也在被调查的范围内。
上海期交所铜价升水周三下降，交易员称因为市场对上述调查导致青岛港部分品种出货暂停感到担忧。青岛港务局表示，货物出口和港口运转一切正常。(完)
(编译 徐文焰 审校 白云)
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