中国确定四个国内港口可接靠40万吨矿石船

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海7月3日 - 中国交通运输部及发改委近日发布关于港口接靠40万吨矿石船有关问题的通知，确定国内四个港口的7个泊位可以接靠40万吨矿石船。这正式解除了实施逾3年、导致淡水河谷(VALE5.SA)大船被拒之门外的禁令。
根据通知，这四个港口的7个泊位分别是大连港大孤山港区铁矿石专用泊位1个、唐山港曹妃甸港区铁矿石码头三期工程2个泊位、青岛港董家口港区铁矿石码头工程1个泊位、宁波—舟山港马迹山铁矿石码头二期工程1个泊位宁波—舟山港衢山港区鼠浪湖铁矿石码头2个泊位。
通知称，对于符合上述布局方案，有靠泊40万吨矿石船需求的码头，应当依法履行基本建设程序，按国家规定的管理权限申请实施改扩建工程。
通知还称，改扩建工程竣工后，应当按照国家有关规定进行验收，验收合格核发码头工程竣工验收证书后，方可正式投入使用。
出于安全考虑，中国当局在2012年初禁止淡水河谷“Valemax”超大型矿石船在中国港口靠泊。
淡水河谷发言人拒绝对该政策调整置评。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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