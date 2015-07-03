中国确定四个国内港口可接靠40万吨矿石船

路透上海7月3日 - 中国交通运输部及发改委近日发布关于港口接靠40万吨矿石船有关问题的通知，确定国内四个港口的7个泊位可以接靠40万吨矿石船。这正式解除了实施逾3年、导致淡水河谷(VALE5.SA)大船被拒之门外的禁令。

根据通知，这四个港口的7个泊位分别是大连港大孤山港区铁矿石专用泊位1个、唐山港曹妃甸港区铁矿石码头三期工程2个泊位、青岛港董家口港区铁矿石码头工程1个泊位、宁波—舟山港马迹山铁矿石码头二期工程1个泊位宁波—舟山港衢山港区鼠浪湖铁矿石码头2个泊位。

通知称，对于符合上述布局方案，有靠泊40万吨矿石船需求的码头，应当依法履行基本建设程序，按国家规定的管理权限申请实施改扩建工程。

通知还称，改扩建工程竣工后，应当按照国家有关规定进行验收，验收合格核发码头工程竣工验收证书后，方可正式投入使用。

出于安全考虑，中国当局在2012年初禁止淡水河谷“Valemax”超大型矿石船在中国港口靠泊。

淡水河谷发言人拒绝对该政策调整置评。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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