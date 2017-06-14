营口港、大连港和锦州港早盘涨停 母公司拟合并引发重组猜想

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透上海6月14日 - 中国大连港(601880.SS)、营口港(600317.SS)和锦州港(600190.SS)周三早盘均封涨停，因这三大港口股的母公司有意合并，引发市场重组猜想。
开盘17分钟，大连港报3.20元，涨0.29元；营口港报3.71元，涨0.34元；锦州港报4.61元，涨0.42元。而大连港(2880.HK)早盘大涨18.52%，报1.6港元。
上述三家港口公司周二晚均刊登公告称，其控股股东均收到通知，辽宁省政府与招商局集团将合作建立辽宁港口统一经营平台，争取在今年底前完成辽宁港口集团的设立和混合所有制改革，并在2018年底前完成对省内其他港口经营主体的整合。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。