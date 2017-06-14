营口港、大连港和锦州港早盘涨停 母公司拟合并引发重组猜想

路透上海6月14日 - 中国大连港(601880.SS)、营口港(600317.SS)和锦州港(600190.SS)周三早盘均封涨停，因这三大港口股的母公司有意合并，引发市场重组猜想。

开盘17分钟，大连港报3.20元，涨0.29元；营口港报3.71元，涨0.34元；锦州港报4.61元，涨0.42元。而大连港(2880.HK)早盘大涨18.52%，报1.6港元。

上述三家港口公司周二晚均刊登公告称，其控股股东均收到通知，辽宁省政府与招商局集团将合作建立辽宁港口统一经营平台，争取在今年底前完成辽宁港口集团的设立和混合所有制改革，并在2018年底前完成对省内其他港口经营主体的整合。（完）