中国长江三峡集团有信心在葡萄牙EDF股权竞购中胜出

路透里斯本12月14日电---中国长江三峡集团公司(600900.SS)有信心赢得对葡萄牙Energias de Portugal(EDP.LS) 21%股权的竞购,承诺中国政府和银行将提供强力支持,帮助这家葡萄牙最大的公司进行融资.

债务缠身葡萄牙政府为获得欧盟和国际货币基金组织(IMF)提供的780亿欧元纾困资金,需要出售在EDP的持股权以增加财政收入,预计会在年底前作出决定.

除三峡集团外,德国的E.ON(EONGn.DE),巴西国有电力控股公司Eletrobras(ELET6.SA)和Cemig(CMIG4.SA)亦在竞购行列,目前EDP这部分股权的市值约为19亿欧元.

"我们完全相信,能够在这次EDF民营化的竞争中获胜."三峡集团董事会秘书、战略发展部主任张定明在接受路透采访时表示.

他没有透露三峡集团的出价,但对己方出价的竞争力颇有信心.

葡萄牙报纸葡萄牙报纸Jornal de Negocios报导称,竞购方的出价范围在23-27亿欧元.

张定明表示,如果三峡集团赢得竞购,将可给EDP带来诸多益处,亦有可能为面临信贷紧缩的葡萄牙经济和银行业提供帮助.

"我们拥有中国政府和银行业的大力支持,正如你们所知,中国的银行业系统情况良好,可以提供大笔贷款,"他说.

"我们希望在EDP和中国银行业之间建立桥梁,使後者能够为EDP提供源源不断的金融支持."

张定明说,融资问题可能对EDP至为关键,该公司到2015年将有约100亿欧元的债务到期,且未来几年开发项目也需要资金,特别是大型风电部门.

EDP旗下再生能源部门EDP Renovaveis(EDPR.LS)是以装机容量计的全球第四大风电企业.

"由於EDP的负债率较高,因此尽管该公司有大量项目亟待开发,但未来却并没有资金落实."张定明补充说,三峡集团提议成立一家合资企业买下EDP的风能项目.

"我们可以向合资公司提供资金,以便在未来共同开发这些项目."

中国国家开发银行已经承诺向EDP提供资金.(完)

--编译 郑茵;审校 吴云凌

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