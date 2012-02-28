邮政银行变更为股份公司

这意味着邮储银行向公开上市又迈进一步.公司公告称,股份公司依法承继中国邮政储蓄银行有限责任公司全部资产、负债、机构、业务和人员.

中国邮政储蓄银行於2007年3月20日正式挂牌成立,是在改革邮政储蓄管理体制基础上组建的商业银行.该行承继原国家邮政局、中国邮政集团公司经营的邮政金融业务及因此而形成的资产和负债.