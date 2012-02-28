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中国财经 | 2012年 2月 28日 星期二 11:17 BJT

邮政银行变更为股份公司

路透香港2月28日电---以资产计中国第六大商业银行--中国邮政储蓄银行周一宣布,经国务院同意已整体变更为邮政储蓄银行股份有限公司,注册资本450亿元人民币.

这意味着邮储银行向公开上市又迈进一步.公司公告称,股份公司依法承继中国邮政储蓄银行有限责任公司全部资产、负债、机构、业务和人员.

中国邮政储蓄银行於2007年3月20日正式挂牌成立,是在改革邮政储蓄管理体制基础上组建的商业银行.该行承继原国家邮政局、中国邮政集团公司经营的邮政金融业务及因此而形成的资产和负债.

邮储银行的市场定位主要面向城市社区和农村居民提供基础金融服务,以零售和中间业务为主.目前,邮储银行拥有3.7万营业网点,3万亿元个人储蓄存款.(完)

--记者 毕晓雯; 审校 林高丽

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