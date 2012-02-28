邮政银行变更为股份公司

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透香港2月28日电---以资产计中国第六大商业银行--中国邮政储蓄银行周一宣布,经国务院同意已整体变更为邮政储蓄银行股份有限公司,注册资本450亿元人民币.
这意味着邮储银行向公开上市又迈进一步.公司公告称,股份公司依法承继中国邮政储蓄银行有限责任公司全部资产、负债、机构、业务和人员.
中国邮政储蓄银行於2007年3月20日正式挂牌成立,是在改革邮政储蓄管理体制基础上组建的商业银行.该行承继原国家邮政局、中国邮政集团公司经营的邮政金融业务及因此而形成的资产和负债.
邮储银行的市场定位主要面向城市社区和农村居民提供基础金融服务,以零售和中间业务为主.目前,邮储银行拥有3.7万营业网点,3万亿元个人储蓄存款.(完)
--记者 毕晓雯; 审校 林高丽
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。