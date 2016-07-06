中国邮储银行不良贷款率低 但影子贷款风险不容忽视

路透香港7月5日 - 拥有全国最大金融服务网络的中国邮政储蓄银行，正在为其良好的资产质量做宣传，为其高达100亿美元的首次公开发行(IPO)造势，但该行的招股文件也披露出令人不安、且越来越大的影子贷款风险。

中国邮储银行是2007年在邮政储蓄网点的基础上成立起来的一家国有储蓄银行，其保守的风格令人较为放心。上周该行已提交初步招股说明书。

分析师称，截止2016年3月该行不良贷款率仅为0.81%，而官方公布的行业均值约为2%。

但如果细看该行周一公布的长达843页的招股说明书，则发现该行对于流动性不足的另类资产曝险愈发扩大，这可能给其资产负债表带来风险。

招股说明书显示，截至3月底，该行投资的理财产品、信托投资计划、资产管理方案以及证券投资基金等高回报资产占总资产之比已经由2013年的2.7%上升至12.4%。

中国监管机构担心，这类“影子贷款”产品掩盖了实际放贷的规模和风险，因为借款者通常都是难以获得贷款的实体，比如高负债和产能过剩企业，或地方政府机构。

这类投资较传统贷款在界定不良贷款方面的规定往往更为宽松，通常经过调整，不会出现在贷款主办行的资产负债表上。

分析师认为，中国大型商业银行这类资产的占比约为5-6%，中型银行的占比更高，可能在15-30%。

中国邮储银行在招股说明书中表示，由于这类投资无法交易，可能会有信贷风险，但它也表示，自己建立了一个可覆盖全行业务流程的“信贷风险管理架构”。

该行在招股书中称，对于每家与之有交易，或有投资的金融机构和债券发行人都设有信贷总额限制，对每位客户也设有曝险限制，并会及时调整限制，以反映其风险组合的变化。

除了招股书中已公布的内容，中国邮储银行拒绝对其他事项置评。(完)