中国邮储银行6月末不良贷款率降至0.78% 资产总额升9.3%（更新版）

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
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路透香港9月5日 - 以分销网络计中国最大零售银行--中国邮政储蓄银行周一称，其于今年6月末的不良贷款率为0.78%，较去年末轻微下降，资产总额则较去年底升9.3%。
据邮储银行载于联交所的上市文件显示，6月末的不良贷款率低于3月末的0.81%及去年末的0.8%，主要反映了该行注重对贷款风险管理并加大了对不良贷款的清收和处置力度。
截至今年6月底为止，该行资产总额79,745亿元人民币，较去年末增长9.3%，因贷款组合持续增长，投资组合随期限较短的商业银行理财产品、债券及货币基金的投资增加而增长，以及客户存款增长。
以资产总额计，邮储银行在中国商业银行居第五位。该行拟在香港IPO（首次公开发售）上市，这将是自2014年阿里巴巴以来全球最大规模IPO。
据汤森路透旗下IFR此前报道，邮储银行周一为其高至80-100亿美元的香港IPO开始预先推介，预计9月20日或21日定价。本次集资所得款项用于补充资本金，以助业务持续增长。
邮储银行并称，6月获中国银监会批准可以发行本金总额不超过500亿元的二级资本债券，资金用于充实资本。
该行于今年3月底的核心一级资本充足率为8.35%，资本充足率10.26%，均略低于去年末水平。
今年上半年，邮储银行的净利息收入816亿元人民币，按年下降6.9%，主要反映去年国内减息及该行上浮存款利率的影响；净利息收益率由2.81%降至2.3%。
该行首季净利息收入按年跌7%至417亿元，净利润则升11%至124.87亿元，主要受证券投资净收益增加及资产减值损失减少带动。
邮储银行的控股股东中国邮政集团公司是一家于1995年成立的全民所有制企业，邮储银行其他主要股东还有瑞银与中国人寿2628.HK601628.SS。
据路透此前报道，本次IPO的基石投资者认购占比可能达60-80%，其中包括中国船舶工业集团公司约20亿美元。（完）
(记者 Elzio Barreto/雷美珍；审校 张喜良)
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