焦点：中国邮储银行100亿美元IPO激起外资兴趣 但高估值有争议

路透香港7月29日 - 消息人士称，中国邮政储蓄银行即将举行的最高规模可达100亿美元的首次公开发行(IPO)吸引了不少知名海外投资者的关注，因该行资产负债表很干净，不过该行的估值并不具有吸引力，这或许意味着该行IPO要成功，最终仍少不了本地基石投资者的参与。

据直接参与该行香港IPO的银行人士和投资者告诉路透，本周邮储银行在伦敦、纽约、波士顿以及美国西海岸召开了一系列投资者会议，引起热烈反响，与该行管理层见面交流的环节全部安排得爆满；预计此次IPO将成为今年全球规模最大的IPO。

上述人士表示，投资者都很渴望进一步了解该行上市的相关情况。该行是中国最后一家尚未上市的国有银行。

海外投资者表现出的强烈兴趣意味着，与今年多数在港上市陆资企业的不同之处是，邮储银行IPO取得成功对基石投资者的依赖程度将会低一些。

这宗IPO进行之际正值中国经济放缓，外界愈发担心中国金融行业的健康状况。中国银行业者的贷款违约率创2009年全球金融危机以来最高水准。

“在7月底这个时候，那些业内名气最大和最佳的潜在投资者全都主动来与(管理层)见了面，”一位熟悉海外路演情况的人士称。7月通常是一年中交易迟滞的月份，因为很多顾问都选择在这个时候去度假。

“这次路演全程都是这样，”该人士边说还边打了个响指。

邮储银行发言人拒绝置评。由于讨论内容属于机密，消息人士拒绝具名。

消息人士指出，邮储银行已经吸引到潜在基石投资者和锚定投资者的兴趣，这增强了IPO能在美国11月总统大选前顺利完成的希望。

**估值不便宜**

但一些基金经理表示，他们将不参与该交易，先静观邮储银行上市后的股价表现。估值是考虑的重点--邮储银行股票的发行价接近其净值的一倍，而已上市中资银行的股价净值比(P/B)平均为0.7倍。

“他们的发行价不会低于净值，但我可以以远低于净值的价格买到其他任何一家中资银行的股票。因此它(邮储银行)一点也不便宜，”新加坡Luminance Global Fund的股票基金经理Roshan Padamadan。Padamadan的投资组合中有中国股票。

邮储银行的IPO顾问对认为该公司估值过高的看法予以反驳，称该银行超过4万个的分支、很低的不良贷款率以及增长潜力证明其估值应该高于同业。

邮储银行的不良贷款率为0.81%，不到工商银行(1398.HK) (601398.SS)和农业银行(1288.HK) (601288.SS)等中国商业银行不良贷款率1.81%的一半。工商银行截至3月底的不良贷款率为1.66%，农业银行为2.39%。(完)