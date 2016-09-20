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中国财经 | 2016年 9月 20日 星期二 13:02 BJT

中国邮储银行计划以接近招股价区间下限定价--IFR

路透香港9月20日 - 汤森路透旗下IFR周二报道，中国邮政储蓄银行(1658.HK)香港首次公开发行（IPO）料将以接近招股价区间下限定价。

IFR报道，中国邮储银行计划在每股4.76-4.86港元的范围定价。

中国邮储银行IPO拟发售逾121亿股新H股，招股价区间为每股4.68-5.18港元，集资高至630亿港元（约81亿美元）。

暂时未能获得中国邮储银行的回应。（完）

(编译 梁慧仪; 审校 乔艳红)

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