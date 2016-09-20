中国邮储银行计划以接近招股价区间下限定价--IFR

2016年中国实际使用外资8132亿人民币 同比增4.1%--商务部
路透北京1月13日 - 中国商务部周五公布，2016全年中国实际使用外资(FDI)8,132.2亿元人民币，同比增长4.1%（未含银行、证券、保险领域数据）。12月实际使用外资814.2亿元人民币，同比增长5.7%。
路透香港9月20日 - 汤森路透旗下IFR周二报道，中国邮政储蓄银行(1658.HK)香港首次公开发行（IPO）料将以接近招股价区间下限定价。
IFR报道，中国邮储银行计划在每股4.76-4.86港元的范围定价。
中国邮储银行IPO拟发售逾121亿股新H股，招股价区间为每股4.68-5.18港元，集资高至630亿港元（约81亿美元）。
暂时未能获得中国邮储银行的回应。（完）
(编译 梁慧仪; 审校 乔艳红)
路透北京1月13日 - 中国商务部周五公布，2016全年中国实际使用外资(FDI)8,132.2亿元人民币，同比增长4.1%（未含银行、证券、保险领域数据）。12月实际使用外资814.2亿元人民币，同比增长5.7%。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。