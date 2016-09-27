中国邮储银行公开发售部分轻微超额认购 国际配售踊跃超额

路透香港9月27日 - 以分销网络计中国最大零售银行--中国邮政储蓄银行(1658.HK)周二称，香港首次公开发售（IPO）的公开发售部分录得轻微超额认购，国际配售则获踊跃超额，其股份明天在联交所挂牌上市。

据公告，面向散户的公开发售部分录得约1.6倍超额认购，因此回补机制并未生效。面向机构投资者的国际配售部分获踊跃超额认购，并已经超额分配约18.16亿股H股。

六名基石投资者中国船舶重工集团、上港集团(600018.SS)、海航集团、国家电网、中国诚通以及长城资产管理所认购的H股总数约92.9亿股，占全球发售完成后已发行股本总额的11.51%。

邮储银行招股价定为每股4.76港元，为招股价区间4.68-5.18港元接近低端，集资576.27亿港元（74亿美元），是继2014年阿里巴巴(BABA.N)250亿美元IPO之后，全球最大宗上市专案。（完）

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