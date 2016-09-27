中国邮储银行公开发售部分轻微超额认购 国际配售踊跃超额

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港9月27日 - 以分销网络计中国最大零售银行--中国邮政储蓄银行(1658.HK)周二称，香港首次公开发售（IPO）的公开发售部分录得轻微超额认购，国际配售则获踊跃超额，其股份明天在联交所挂牌上市。
据公告，面向散户的公开发售部分录得约1.6倍超额认购，因此回补机制并未生效。面向机构投资者的国际配售部分获踊跃超额认购，并已经超额分配约18.16亿股H股。
六名基石投资者中国船舶重工集团、上港集团(600018.SS)、海航集团、国家电网、中国诚通以及长城资产管理所认购的H股总数约92.9亿股，占全球发售完成后已发行股本总额的11.51%。
邮储银行招股价定为每股4.76港元，为招股价区间4.68-5.18港元接近低端，集资576.27亿港元（74亿美元），是继2014年阿里巴巴(BABA.N)250亿美元IPO之后，全球最大宗上市专案。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。